Sonbaharda cam kenarında kitap keyfi yapmak isteyenlere öneriler

Sonbaharın bir ılık bir serin giden aklı karışık havası, açıp açmamaya karar veremeyen güneşi, bir görünen bir kaybolan bulutları ruh halimizi de etkiliyor haliyle. Bu karmaşaya ilaç gibi gelecek bir çözümümüz var. Sonbahar havasına eşlik edecek kitaplar! Belki aklınızda uzun zamandır okumak isteyip de bir türlü elinize alamadığınız bir kitap bile vardır. Biz de birkaç öneri ile size eşlik edelim dedik.

1. Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü

Amazon’da 14 Kasım’a kadar geçerli, binlerce üründe en iyi fiyat garantisi kampanyasının detayları için tıklayınız!

Binlerce üründe en iyi fiyat garantisi kampanyasına ait tüm ürünleri görmek için tıklayınız!

Gabriel García Márquez’in 1981’de yayımlanan Nobel ödüllü yedinci romanı Kırmızı Pazartesi ile listemize başlayalım. Márquez okuyucuları, yazarın hikayelerine kendi yaşamından ve dinlediği öykülerden çok fazla öge kattığını da bilirler. Kırmızı Pazartesi de bu kuralın dışına çıkmıyor. Márquez'in çocukluğunu geçirdiği kasabada işlenen bir cinayet, yıllar sonra Kırmızı Pazartesi'nin konusu oluyor. Kahramanımız Santiago Nasar’ın öldürüleceğini ilk satırlardan anlıyorsunuz. Bunu bilmek romanın geri kalanına olan ilginizi azaltmıyor. Kırımızı Pazartesi, bize işleneceği bilinen bir cinayetten çok o cinayetin işleneceğini bilen toplumun çözümlemesini yapıyor.

Gabriel García Márquez’in eşsiz kaleminden çıkan Kırmızı Pazartesi romanını satın almak için tıklayın.

2. Kadınların ortak hikayesi: Yüksek Topuklar

Biri orta yaşlarının kıyısında bir kadın, diğeri beş yaşında bir çocuk... Murahtan Mungan'ın bakış açısıyla bu ikisi bir araya gelirse ne olur? İstanbul'un zengin semtlerinden birinde, Nişantaşı'nda büyüyen Nermin, sevgisiz geçen çocukluğunun getirdiği travmalarla boğuşurken kendisini hiç beklemediği bir beş günün içinde bulur. Beş yaşında ama adeta bir 'kadın minyatürü' olan Tuğde'ye beş gün boyunca bakmaya söz vermiştir. Nermin için Tuğde ile geçirdiği beş gün hiç kolay olmayacak.

Murathan Mungan'ın tespitlerini sevenlerin kaçırmaması gereken Yüksek Topuklar'ı bu sayfadan satın alabilirsiniz.

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

3. Jose Saramago'nun kaleminden: Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Ölüm birden işi bırakırsa ne olur, hiç hayal ettiniz mi? Ölümsüzlük üzerine çok konuşmuş olabilirsiniz ama ölümün işini yapmaması aklınızın ucundan bile geçmemiştir. José Saramago bizim yerimize düşünmüş. Adı bilinmeyen bir ülkede 'ölüm' ansızın görevini yapmamaya karar verir. Bundan sonra hiç kimse ölmez. Başta herkes bu işe çok sevinir ama gittikçe toplumsal düzen yerini kaosa bırakır. İşin içine medya girer, devlet girer, mafya bile girer. 'Ölüm' bile yaşananlar karşısında şaşakalır. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş'u okurken hiç bitmesin isteyeceksiniz.

José Saramago'nun üslubunun bütün özelliklerini yansıtan Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş'u kitaplarınız arasına katmak için tıklayın.

4. Bir başka kadın kitabı: Ben, Kirke

Güneş Tanrısı Helios’un kızı Kirke, farklı olduğu için kimse tarafından sevilmez ve dışlanır. Hatta annesi ve babası bile bu grubun içindedir. Çelimsiz, yalnız ve diğer tanrıçalara hiç benzemeyen Kirke'nin kendine hiç güvenmeyen birinden güçlü bir kadına dönüşmesinin hikayesini anlatmış bize Madeline Miller. Olympos'un diğer tanrıları da kitapta: Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus, Zeus... Yunan mitolojisinin en güçlü tanrılarını yeni bir dille okuyucuyla buluşturan kitap alışıldık hikayelere alışılmadık bir yön vermiş.

Ben, Kirke'yi satın almak ve bir oturuşta okumak için hemen tıklayın.

5. Belki hala okumayanlar vardır: Simyacı

Dünyanın dört bir köşesinde çok sevildi, fırtınalar kopardı; onlarca baskı yaptı, sayısız dile çevrildi... Evet, Simyacı'dan bahsediyoruz. Hikayemiz Endülüslü çoban Santiago'nun İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitleri'nin eteğindeki hazinesini aramaya gitmesiyle başlıyor. Paulo Coelho’nun Mevlana'nın Mesnevi'sindeki küçücük bir öyküden esinlenerek yazdığı Simyacı; yazgı ve mutluluk gibi anlamını hep aradığımız kavramların peşinde koşuyor. Çoğu kişinin okuduğu, geriye kalanların ise en azından adını duyduğu bu kitap, tekrar tekrar okunabilir yapıtlar arasında.

Santiago'yla tanışmak ve ona yolculuğunda eşlik etmek için hemen tıklayın.

6. Da Vinci Şifresi'ni duymayan kaldı mı?



Harvard Üniversitesi'nde profesör olan Robert Langdon, Paris'te iş gezisine çıkar. Gece yarısı Louvre Müzesi'nin müdürünün öldüğünü haber alır. Langdon, kriptoloji uzmanı Sophie Neveu ile müdürün ölümünün ardındaki gerçekleri açığa çıkarmaya başladıkça Mona Lisa tablosunun içine gizlenen sırra da yakınlaşır. Dan Brown tarafından yazılan Da Vinci Şifresi, ilk çıktığı günlerde hem konusu hem de bir anda yakaladığı popülarite ile büyük yankı uyandırmıştı. Kitabın kurgusunun bu kadar sağlam olmasında Dan Brown'un şifre çözme merakı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Da Vinci Şifresi'ni okumayanlar arasında kalmayın, satın almak için hemen tıklayın.

7. Gerilim sevenlere: Siyah Kan

İnsanın karanlık yönleri yüzeye çıkamayacak kadar derinde mi? Dışarıdan gördüğümüz karşımızdaki insanların gerçek kişilikleri mi yoksa bize göstermek istedikleri yüzleri mi? Birbirinden ilginç karakterle dolu Siyah Kan, gerilim kitapları sevenlerin favorileri arasına girmeye aday. Yazar Jean-Christophe Grangé'i Kurtlar İmparatorluğu ve Kızıl Nehirler gibi kitaplardan da hatırlayabilirsiniz. Grangé, Siyah Kan'da da yüksek aksiyonlu tarzını korumayı başarmış. Sıra dışı karakterleri çözümlemek için uğraşırken insan olmanın iyi ve kötü yönlerini de bol bol değerlendirmeye fırsatınız olacak.

Siyah Kan'ın gizemli dünyasına girmek için hemen tıklayın.

8. Dahiliğin ötesinde: Sherlock Holmes

Bütün zamanların en zeki, en ayrıntıcı, en tarifsiz dedektifinin başına gelenleri bir de kitaplardan okuyun. Karşınızda Sherlock Holmes! Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'u, yıllardır hem orijinal adıyla hem de farklı başlıklarda sinema ve televizyon dünyasının içinde. Hikayelerin bir kısmını izleyerek öğrendik. Her bir hikaye birbirinden bağımsız gibi görünse de Sherlock'un dehasının derinliklerine inebilmek için aralarında ince bağlantılar kurmak gerekiyor. Nasıl filmlerinin ve dizilerinin başından kalkamadıysanız kitabının da başından kalkamayacaksınız.

Sherlock Holmes'un hiç bilmediğiniz yönlerini keşfetmek için tek ciltlik bu özel basımı kaçırmayın, hemen tıklayın.

9. Akıl hastanesi üzerinden toplum eleştirisi: Guguk Kuşu



Filmi izlemiş olmalısınız. Milos Forman'ın yönettiği, Jack Nicholson'ın tüyler ürperten bir performans ortaya koyduğu One Flew Over the Cuckoo's Nest'ten bahsediyoruz. Kitabını okudunuz mu? Okumasıysanız tam zamanı. Film zaten Ken Kesey'in kitabının uyarlaması. Kitap, insanları zorlayıcı yöntemlerle kontrol altında tutmaya çalışan otoritelere önemli bir eleştiri yöneltiyor. Yarı Kızılderili Bromden, Randle Patrick McMurphy ve Ratched kitabının ana karakterleri. "Filmini zaten izledim, neden kitabını okuyayım" diyorsanız kitapta çok daha derin bir bakış açısı bulacağınızı söyleyelim. Kurgusu da sizi biraz şaşırtabilir.

Guguk Kuşu, sonbahara eşlik etmek için sizi bekliyor, hemen tıklayın.

10. Yaşamın hakikatlerinin peşinde bir kahraman: Siddhartha

Hermann Hesse, dünya edebiyatının en güçlü kalemleri arasında gösterilir. Hesse'nin Siddhartha'sı ise dünya edebiyatının en büyük eserlerinden birisi. Tıpkı Buddha gibi gerçek bilgiyi bulmanın peşinde olan Siddhartha, babasının tüm karşı çıkışına rağmen yaşadığı köyden ayrılır. Sonunda Buddha’yı bularak müritleri arasına girmeyi başaran Siddhartha için bu varış yolun sonu mu? Bir süre sonra yolunu yine değiştiren Siddhartha'nın önünde aradığı hakikate ulaşmak için daha çok yol var.

Siddhartha'yı hala okumadıysanız daha fazla geç kalmayın deriz, haydi hemen siparişinizi vermek için tıklayın.