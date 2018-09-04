MAGAZİN

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Şarkıcı Songül Karlı katıldığı magazin programında aşk hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir açıklamaya imza attı. Karlı aşk acısından sabaha kadar ağlamak istediğini itiraf etti

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Yaklaşık beş yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde sona erdiren şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmış eşi tarafından 20 milyon liraya yakın bir miktarda dolandırıldığını söylemişti.

Karlı katıldığı 2. Sayfa programında biten evliliği ve eşiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Karlı, bunun karşısında boş durmadığını kendisinin de eşine vurduğunu söyledi.

Düğünlerinde damatlığına kadar olan alışverişi kendisinin karşıladığını da söyleyen Songül Karlı, yüklü miktarda alacağını halen tahsil edemediğini anlattı.

AŞK ACISINDAN SABAHA KADAR AĞLAMAK İSTİYORUM

Programın başlarında iki buçuk senedir hayatında kimse olmadığını söyleyen Songül Karlı, program sunucularına aşk acısından sabaha kadar ağlayacağı bir ilişki yaşamak istediğini söyledi.

Şimdiye kadar hiçbir ilişkisinde böylesi yoğun duygular yaşamadığını söyleyen Karlı, “Bu duyguyu hiç yaşamadım ve açıkçası tatmak istiyorum. Sabahlara kadar ağlayayım istiyorum. Şimdiye kadar bir erkek için hiç ağlamadım” şeklinde konuştu.


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