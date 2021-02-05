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Songül Karlı'dan yeni spor pozu! Beğeni yağdı

05.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı'dan yeni spor pozu! Beğeni yağdı

Geçtiğimiz aylarda eski eşi tarafından dolandırıldığını, hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü anlatan Songül Karlı, sosyal medyadaki spor pozuyla gündem oldu.

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı süper mini elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Songül Karlı'dan mini elbiseli poz! Olay olduSongül Karlı'dan mini elbiseli poz! Olay oldu

Karlı, iltifat yağmuruna tutuldu. Süper minisiyle ilgi odağı olan Songül Karlı bu ilgiyi sevince yeni bir paylaşım daha yaptı. Şu sıralar kendini spora veren Karlı pilates yaparken çekilen bir pozunu paylaştı.

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Hayranları Karlı'nın fit görüntüsüne beğeni yağdırdı.


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