Songül Karlı Fransız askısı yaptırdı! Son görüntüsü şaşırttı

Son dönemde eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığına ilişkin haberlerle gündemde olan Songül Karlı da güzellik için bıçak altına yattı. Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde pek çok ünlünün tercih ettiği yüz gerdirme operasyonu olan 'Fransız askısı' yaptırdı.

Karlı, son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı. Karlı'nın yüzündeki değişim takipçilerini ikiye böldü.

Daha önce Seda Sayan da 'Fransız askısı' yaptırmış ve uzun süre konuşulmuştu. Sayan'ın operasyonu sonrası pek çok isim de bu yöntemi uygulatmaya başlamıştı.



