Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı'ya kıskandıran aşk bakışı

Galada Songül Öden'e eşi Arman Bıçakçı da eşlik etti. Öden hem dizideki eşi Öner Erkan ve hem de önceki yıl nikah masasına oturduğu Arman Bıçakçı'ya beraber poz verdi. Arman Bıçakçı poz verirken eşi Songül Öden'e kıyafetini düzeltmesi konusunda uyarıda bulundu.

Songül Öden ile eşi Arman Bıçakçı'nın birbirine aşk dolu gözlerle bakması dikkat çekti. Dizinin oyuncuları daha sonra basının sorularını yanıtladı.

Usta oyuncular Uğur Yücel ve Haluk Bilginer'in de rol aldığı dizinin fragmanlarında Öner Erkan ilginç saç imajıyla dikkat çekti.

