Songül Öden Kırmızı Oda'yla ekranlara dönüyor! TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın konusu nedir?

Songül Öden, Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8'in yeni sezondaki dizisi Kırmızı Oda ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizi Kırmızı Oda'da başrol oynayacak olan Songül Öden, geçtiğimiz sezon Fox TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde Birkan Sokullu ve Celil Nalçakan ile birlikte rol almıştı.

KIRMIZI ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Songül Öden'in yeni dizisi Kırmızı Oda, yeni sezonda TV8 ekranlarında yayınlanacak. TV8’in yeni dizisi Kırmızı Oda'da Songül Öden'in ardından diğer oyuncuları belirlemek için cast çalışmaları sürüyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturacağı dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alacak. Dizinin Eylül ayındaki yeni sezonda başlaması planlanıyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Başrolüne Songül Öden'in hayat vereceği dizinin Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabından uyarlanacağı söyleniyor. Dizi bir terapist ve hastanın hikayesini konu alacak. Farklı hikayesi ve alışılmışın dışındaki tarzıyla Kırmızı Oda dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

