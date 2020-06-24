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Sonunda Barıştılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Dört senelik küslük dün gece son buldu! Uzun süredir araları bozuk olan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç, dün ortak prodüktörleri Hüseyin Emre'nin yardımıyla barıştı. Gündeş'i dinlemeye giden Ortaç barışmak için attığı adıma ilk başlarda yanıt bulamadı.

Sonunda Barıştılar!

Dört senelik küslük dün gece son buldu!

Uzun süredir araları bozuk olan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç, dün ortak prodüktörleri Hüseyin Emre'nin yardımıyla barıştı.

Gündeş'i dinlemeye giden Ortaç barışmak için attığı adıma ilk başlarda yanıt bulamadı. Daha sonrasında prodüktörleri mikrofonu eline alıp, "Huysuz oğlumla,sevgili kızımı barıştıralım mı?" diyerek seyircilerin desteğiyle ikiliyi bir araya getirdi. Gündeş, gelen konuk sanatçı ile her zaman düet yapıyorken, dün gece geleneği bozdu ve Ortaç'a mikrofonu verip kulise yöneldi.

Sonrasında Ortaç'ın diz çöküp, beraber düet yapmayı rica etmesi üzerine MS hastası arkadaşını kırmadı ve "Hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu bilenlerdenim. Sana hayır deme şansım yok" dedi.

İkili düetlerini tamamladıktan sonra büyük alkış topladı. Sonrasında gelen şehit haberi üzerine Ebru Gündeş programını erken bitirdi.


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