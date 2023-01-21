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  4. Sonunda bu da oldu! İnternetten ‘canavar’ satıyorlar! 'Gila monster' dünyanın en zehirlisi…

Sonunda bu da oldu! İnternetten ‘canavar’ satıyorlar! 'Gila monster' dünyanın en zehirlisi…

21.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de yasa dışı olarak satılan türler arasında ‘Gila monster'in (canavar) de olduğu belirlendi. Dünyanın en zehirli kertenkele türleri arasında gösterilen gila monster internet ortamında 11 bin 500 liradan alıcı buluyor. Ancak bu hayvanın satışının tespiti halinde hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulandığı da açıklandı.

Sonunda bu da oldu! İnternetten ‘canavar’ satıyorlar! 'Gila monster' dünyanın en zehirlisi…

İnternetten ‘canavar’ satışı başladı! Dünyanın en zehirli kertenkele türleri arasında gösterilen ‘Gila monster'in (canavar), Türkiye'de internet ortamında 11 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

ABD'nin güneybatısında ve Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yaşayan, zehirli kertenkele türü olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ‘Gila monster’, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Doğası gereği halsiz olan, nadiren de olsa insanlar için tehdit oluşturan, ABD'ye özgü zehirli kertenkele türü 'Gila monster', 11 bin 500 liraya kadar Türkiye'de internet ortamında satılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, sürüngenin satışının tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

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‘Gila monster’i satışa çıkaran kişinin, ilanın açıklama kısmına "Gila monsterlarımı satıyorum. Sadece İstanbul içi elden teslim. En az 10 yıllık sürüngen beslemiş olmalı. Sadece ciddi alıcılar yazsın" yazdığı görüldü.

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