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Squid Game'in 77 yaşındaki Oh Yeong-su, hayatının değiştiğini söyledi! “Ünlü olmak çok zor”

21.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in tüm dünyada popüler olan yapımı Squid Game kasırgası esmeye devam ediyor. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Squid Game’in yıldızı 77 yaşındaki Oh Yeong-su, dizinin yayınlanmasından bu yana hayatının ne kadar değiştiğini anlattı. 70 yaşından sonra ünlü olmanın zorlukları olduğunu dile getiren Oh Yeong-su samimi itiraflarda bulundu.

Squid Game'in 77 yaşındaki Oh Yeong-su, hayatının değiştiğini söyledi! “Ünlü olmak çok zor”

Squid Game dizisinden önce How Do You Play’in bir bölümünde yer alan ve ünlü reklamlarda dahil olmak üzere pek çok teklifi geri çeviren Oh Yeong-su 77 yaşında ünlülüğün tadını çıkartıyor. Squid Game’de Oyuncu 001 rolünü canlandıran Koreli yıldız daha çok insanın onunla iletişim kurmak istediğini dile getirdi. Menajeri olmadığı için işlerini yönetmesi için kızındna yardım alan Oh Yeong-su, “Havada yüzüyormuşum gibi hissediyorum. Bana sakinleşmen, düşüncelerimi düzenlemem ve kendimi tutmam gerekiyor. Birçok insan benimle iletişime geçiyor. Bana yardım edecek bir yöneticim olmadığı için aldığım aramalar ve mesajlarla başa çıkmam çok zor. Kızım bana yardım ediyor” dedi.

“60 YILDIR YAPIYORDUM”

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Kariyerine 1963 yılında başladığını ifade eden Oh Yeong-su, Squid Game sayesinde hayatının değiştiğini söyledi. Yaklaşık 60 yıldır oyunculuk yapmasına rağmen popülerliğinin son dönemde zirveye ulaştığını dile getiren Oh Yeong-su, “İşler epey değişti. Bir kafeye ya da kamuya açık bir yere gittiğimde artık başkaları beni fark ediyor. Bu nedenle nasıl göründüğüm daha büyük önem taşıyor. Ünlü olmak çok zor” diye konuştu.

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Netflix
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