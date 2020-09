Sophia Loren’in başrolündeki 'The Life Ahead'in yayın tarihi belli oldu

Sophia Loren’in 10 yıl aradan sonra sinemaya dönüş filmi olan 'The Life Ahead'in haklarını geçtiğimiz aylarda Netflix satın almıştı. Netflix, Loren'in oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği İtalyan draması The Life Ahead'in 13 Kasım 2020 tarihinde yayında olacağını duyurdu. Film, tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de yayında olacak ve Sophia Loren'e kavuşacağız. Film, Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanının çağdaş bir uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Loren’e Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri ve Massimiliano Rossi eşlik ediyor.

"SERT, KIRILGAN AMA HAYATTA KALAN BİRİ"

Sophia Loren konu hakkında yaptığı açıklamada “Madam Rosa'yı canlandırmayı çok sevdim. Sert, kırılgan, ama hayatta kalan biri. Birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor. Kariyerimde en büyük stüdyolarla çalıştım ancak hiçbirinin Netflix'in geniş vizyonuna ve kültürel çeşitliliğine sahip olmadığını güvenle söyleyebilirim. Bu sebeple de onları seviyorum. Her ülkedeki yerel yetenekleri geliştirip, dünyaya sunmadıkça küresel bir stüdyo inşa edilemeyeceğini anladılar. Bu eşsiz seslerin duyulması için de bir fırsat” dedi.