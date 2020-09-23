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Sophia Loren’in başrolündeki 'The Life Ahead'in yayın tarihi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

84 yaşındaki yaşayan efsane Sophia Loren'in sinemaya dönüş filmi olan 'The Life Ahead'in yayın tarihi belli oldu. Netflix’te gösterilecek olan film 13 Kasım 2020’de izleyici ile buluşacak.

Sophia Loren’in başrolündeki 'The Life Ahead'in yayın tarihi belli oldu

Sophia Loren’in 10 yıl aradan sonra sinemaya dönüş filmi olan 'The Life Ahead'in haklarını geçtiğimiz aylarda Netflix satın almıştı. Netflix, Loren'in oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği İtalyan draması The Life Ahead'in 13 Kasım 2020 tarihinde yayında olacağını duyurdu. Film, tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de yayında olacak ve Sophia Loren'e kavuşacağız. Film, Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanının çağdaş bir uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Loren’e Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri ve Massimiliano Rossi eşlik ediyor.

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"SERT, KIRILGAN AMA HAYATTA KALAN BİRİ"

Sophia Loren konu hakkında yaptığı açıklamada “Madam Rosa'yı canlandırmayı çok sevdim. Sert, kırılgan, ama hayatta kalan biri. Birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor. Kariyerimde en büyük stüdyolarla çalıştım ancak hiçbirinin Netflix'in geniş vizyonuna ve kültürel çeşitliliğine sahip olmadığını güvenle söyleyebilirim. Bu sebeple de onları seviyorum. Her ülkedeki yerel yetenekleri geliştirip, dünyaya sunmadıkça küresel bir stüdyo inşa edilemeyeceğini anladılar. Bu eşsiz seslerin duyulması için de bir fırsat” dedi.

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Başta ülkesi İtalya olmak üzere, tüm dünya sinemasının en önemli aktirslerinden biri olan Sophia Loren, en son 2010 yılındaki TV filmi La Mia Casa è Piena di Specchi'de ve sinemada 2009 yapımı Nine müzikalinde yer almıştı. Loren, 1962 yılında Vittorio De Sica'nın yönettiği La Ciociara'daki performansıyla yabancı dilde bir performansla Oscar'a uzanan ilk oyuncu olmuştu.

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