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Sorduğunuz soruların cevaplarını veren tarihin en eski kehanet kitabı: I Ching

19.10.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

I Ching, doğunun bilgeliğinde değerli bir yeri olan Tao felsefesinin doğuş metni olarak kabul ediliyor. Bir kehanet yöntemi olarak kullanılan bu kitap kısa ve kinayeli metinlerden oluşuyor. 64 tane çubuk ya da bozuk para ile oynanır. Faldan farklı olarak kişilerin istediği soruları yöneltebileceği bir fenomeni ifade ediyor.

Sorduğunuz soruların cevaplarını veren tarihin en eski kehanet kitabı: I Ching

Değişimler kitabı olarak bilinen I Ching, kişinin ve evrenin Yin ve Yang enerjisine göre kişiye bir kehanet ön görüyor. Sıradan fallardan farklı olarak aslında kişinin başına gelebilecek kötülüğün nedenini ve sonuçlarını ortaya çıkartır. Bu ünlü kehanet kitabı, bundan tam 5000 yıl öncesinde Çinliler tarafından yazıldı. Kehanetleri ön gören bu kitap olabilecek olasılıklı tahmin etmeye dayalı olarak kişilerin sezgisel gücünü kullanmasına yardımcı oluyor.

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İŞLEYİŞİ OLDUKÇA BASİT

kapak çubuk

Kişilerin I Ching’e soru sorup sonrasında madeni para ve çubukları atması yeterli oluyor. Ardından ise çıkan sonuçlara göre hexagranın okunması gerekiyor. İçerisinde tam 64 tane hexegram bulunan I Ching kitabının her bir satırı, atılan 3 madeni paranın ikisinin yazı mı yoksa tura mı geldiği ya da atılan çubukların çizgi mi yoksa düz mü geldiğine göre yorumlanır.

Milattan önce 1000 yılında hexegramların yorumunu yapan Kral Wen, sonrasında bu kitaba kendince açıklamalarını aktaran Konfiçyus, I-ching’e sosyolojik ve felsefik yorumlar eklemişlerdir.

OLAYLAR ÜÇE AYRILIYOR

Hexagramlardaki olaylar üçe ayrılır. Birincisi yan koşullardan bahseder, ikinci olarak kişinin özel durumu üçüncü olarak kişinin kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkilerinden bahseder. Elde edilen cevaplar olumlu ya da olumsuzlukla ilgilidir. Çünkü I Ching’in Ying ve Yang’ın gücü ile çalıştığına inanılır. Japonya ve Çin'de hala popüler olan I Ching'e insanlar günlerinin nasıl geçeceğini bile soruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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