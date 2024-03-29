Sorulan büyü sorusu Nihat Hatipoğlu ve stüdyodakileri şaşırttı! "Cinler ölülerini çıkaracak evden"

Ramazan denince televizyon seyircisi için akla gelen ilk isimlerden biri Nihat Hatipoğlu oluyor.

Hatipoğlu, bu yıl da "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla yayın akışındaki yerini alıyor.

Hatipoğlu'nun sunduğu Sahur programında adını vermek istemeyen bir izleyici tarafından sorulan soru şaşırttı.

"SİRKE KAYNADIKTAN SONRA EVDEN ÇIKIN"

İzmir'den canlı yayına bağlanan kadın, "İzmir'de hacamat yapan bir kadına gittik. Bu kadın bende adet kanı büyüsü var dedi. Evinize gidin tüm pencerelerinizi kapatın. Evdeki çekmelerini açın. Bu esnada da 10 litre sirke kaynatın dedi. Benim etrafımda 4 tane Kur'an-ı Kerim olacak. Sirke kaynadıktan sonra evden çıkın. Cinler ölülerini çıkaracak evden" dedi.

Açıklamalarıyla şaşırtan kadın Hatipoğlu'na, "Evimizdeki büyüden kurtulmak için '10 kilo sirke kaynatın. 4 Kur'an-ı Kerim koyun büyü bozulacak" denildi. Bu doğru mu?' sorusunu yöneltti.

Hatipoğlu, ise cevap olarak şunları söyledi:

"Bu kadının görevi nedir iki işi bir arada mı yapıyor. Bence ikisine de gitmeyin. Kardeşim birincisi büyü bozmak için böyle yollara böyle aksesuarlara başvurmak doğru değil. Bu da büyünün bir parçası. İkincisi hacamat olur, benim bildiğim Tıp Fakültesinde eğitim veriliyor. Hastanede yaparsanız daha iyi olur. Hacamat'a her yere gitmeyin. Size büyü var diyen kişilere inanmayın."

"Sizin herhangi bir şikayetiniz var mı?"sorusunu kadına yönelten sunucu 'Yok' cevabını alınca şunları ifade etti:

"Lütfen bu şekilde sirke kaynatmayın. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen insanlar bunu büyü bozma kitabı olarak sunması doğru değil. Kuranı öğrenmek amacıyla okuyunuz."







