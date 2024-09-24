Sosyal medya 1940'lı yıllardan çekilen bu fotoğraf karesini konuşuyor! 'Zaman yolcusu' teorisi hararetlendi... "Bu adamın burada ne işi var?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirirken ilgileri de üzerine topladı. 1940'lı yıllarda çekilen bir fotoğraf karesi kalabalık bir alanda çekildi. Kalabalıkların arasındaki bir kişi ise sosyal medya kullanıcılarının odağına yerleşti. Çünkü o kişi çevresindeki diğer vatandaşlardan farklı giyinmişti.

Sosyal medyadaki görüntü, "Bu fotoğraf 1941'de Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'ndaki South Fork Köprüsü'nün açılışında çekildi." ifadesiyle paylaşıldı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.