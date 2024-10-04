Sosyal medya bu adamı konuşmuştu! 188 yaşında olduğu iddia edilmişti: Sırrı ortaya çıktı... Rekortmenler başka

Sosyal medyada paylaşılan 188 yaşındaki bir adam ait görüntüler sosyal medya kullanıcılarını hareketlendirdi. Ancak işin sırrı bambaşka bri şekilde ortaya çıktı. Görüntülerdeki adamın Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Khargone bölgesinde yaşayan Siyaram Baba adında bir guru olduğu ifade edildi.

Yaşı hakkında farklı kaynaklarda farklı bilgiler olsa da, yerel haberler göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılındaki yaşının 111 ya da 112 olduğu söylenebilir. 2022’de yapılan bazı paylaşımlarda ’nın yaşı 109, bazılarında ise 110 olarak belirtilmiş. 6 yıl önceki bir haberde de Siyaram Baba için “105 yaşında” ifadesi kullanılmış.

Siyaram Baba, yalnızca Hindistan’dan değil, yurtdışından da yoğunlukla ziyaretçi alan bir dini figür. Bu sebeple sosyal medyada onun adına açılmış ve videolarını paylaşan birçok kullanıcı hesabı bulunuyor. Bu hayran hesaplarından biri ise "viken_kushwah_official" kullanıcı adına sahip. Viken Kushwah isimli bu kişi, Siyaram Baba’nın videolarını paylaşıyor ve filigran olarak videonun altına kendi kullanıcı ismini ekliyor.

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