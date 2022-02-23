Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya bu adamı konuşuyor! 50 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti, insanlığı uyardığını söyledi

Sosyal medya bu adamı konuşuyor! 50 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti, insanlığı uyardığını söyledi

23.02.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

69 yaşındaki Calvin Parker, 19 yaşındayken ıstakoz benzeri pençeleri olan uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia ettiği gönderisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Uzaylıların bedeninde araştırmalar yaptığını söyleyen Parker, tanımlayamadığı yaratıkların kendisine veba ve Üçüncü Dünya Savaşı’nı öngören geleceğe dair görüntüler gösterdiğini iddia etti. Parker’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olurken kullanıcılar inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye ayrıldı.

Sosyal medya bu adamı konuşuyor! 50 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti, insanlığı uyardığını söyledi

Mississippi yakınlarında yaşayan ve balıkçılık yapan Calvin Parker isimli bir adam 50 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra Kovid-19 salgını ve Üçüncü Dünya Savaşı hakkında uyarıldığını iddia etti. Calvin Parker, 50 yıl öncesinde gördüğü görüntülerin gerçekleşmesinden korktuğunu söyleyerek “İnsanlığı uyarmıştım” şeklinde sitem etti.

Ünlü kahin Baba Vanga’nın Rusya kehaneti gündem yarattı! Yıllar önce bilmişti: Dünyanın lordu olacakÜnlü kahin Baba Vanga’nın Rusya kehaneti gündem yarattı! Yıllar önce bilmişti: Dünyanın lordu olacak

“GELECEKTEN KORKUNÇ OLAYLAR GÖSTERİLDİ”

1

1972 yılında arkadaşı Charlie Hickson ike nehir kıyısında balık avladıkları sırada uzaylıların kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Parker, ıstakoz benceri pençeleri, havuç burunları ve kulakları garip olan yaratıklardan söz etti. O sıralarda 19 yaşında olan adam insanlığın geçmişinden, bugününden ve geleceğinden korkunç olayların kendisine gösterildiğini söyledi. Salgından 'veba' olarak bahsederek, geleceği konusunda uyarıldığını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgının devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde insanlığı daha zor günlerin beklediğini söyleyen Parker, “Şu anda devam eden bir salgın var. İnsanlığın başlangıcından bu yana salgınlar hep oldu. Ancak bu durum gittikçe kötüleşiyor. İnsanlık inancını kaybetti ve başkalarına yardım etmeye istekli değil. Bu veba milyonlarca insanı öldürecek, yiyecek kıtlığına neden olacak ve insanlar sadece hayatta kalmak için savaşacak ve diğer insanların eşyalarını çalacak. Birine güvenmenin imkansız olduğu zamanlar gelecek” dedi.

Tarihin en ilginç UFO olayı! Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını iddia ettilerTarihin en ilginç UFO olayı! Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını iddia ettiler

“SAVAŞTAN ETKİLENMEYEN BİR MİLLET KALMAYACAK”

Açıklayamadığı varlıklar tarafından kendisine gösterine görüntülerde Parker, “İzlediğim öngörülerde insanların derisinin vücutlarında eridiğini gördüm. Nükleer bir savaş mı bilmiyorum ama milleti milletin karşısına koyuyor. Yeryüzünde bu savaştan etkilenmeyen bir millet kalmayacak. Umarım bu gelecek 'vizyonları' gerçekleşmez..Lütfen bu konuda kendi kararınızı verin. Kaçırılma deneyimi yeterince korkutucuydu ama bu görüntüler beni o zaman daha da korkuttu ve bugün hala endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Sizce hangisini yapıyorsa partneriniz sizi aldatıyordur?

Sizce hangisini yapıyorsa partneriniz sizi aldatıyordur?
İnstagramda hep karşı cinsin fotoğrafını beğeniyorsa.
En yakın kankası karşı cinsten ise.
Telefonunu şifre ile koruyor ve size göstermiyor ise
WhatsApp'ta online olduğu halde mesajlarınıza geç dönüyorsa.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”
Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”
Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert olduPolis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

İlginizi Çekebilir

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.