Sosyal medya bu adamı konuşuyor! 50 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti, insanlığı uyardığını söyledi

Mississippi yakınlarında yaşayan ve balıkçılık yapan Calvin Parker isimli bir adam 50 yıl önce uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra Kovid-19 salgını ve Üçüncü Dünya Savaşı hakkında uyarıldığını iddia etti. Calvin Parker, 50 yıl öncesinde gördüğü görüntülerin gerçekleşmesinden korktuğunu söyleyerek “İnsanlığı uyarmıştım” şeklinde sitem etti.

“GELECEKTEN KORKUNÇ OLAYLAR GÖSTERİLDİ”

1972 yılında arkadaşı Charlie Hickson ike nehir kıyısında balık avladıkları sırada uzaylıların kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Parker, ıstakoz benceri pençeleri, havuç burunları ve kulakları garip olan yaratıklardan söz etti. O sıralarda 19 yaşında olan adam insanlığın geçmişinden, bugününden ve geleceğinden korkunç olayların kendisine gösterildiğini söyledi. Salgından 'veba' olarak bahsederek, geleceği konusunda uyarıldığını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgının devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde insanlığı daha zor günlerin beklediğini söyleyen Parker, “Şu anda devam eden bir salgın var. İnsanlığın başlangıcından bu yana salgınlar hep oldu. Ancak bu durum gittikçe kötüleşiyor. İnsanlık inancını kaybetti ve başkalarına yardım etmeye istekli değil. Bu veba milyonlarca insanı öldürecek, yiyecek kıtlığına neden olacak ve insanlar sadece hayatta kalmak için savaşacak ve diğer insanların eşyalarını çalacak. Birine güvenmenin imkansız olduğu zamanlar gelecek” dedi.

“SAVAŞTAN ETKİLENMEYEN BİR MİLLET KALMAYACAK”

Açıklayamadığı varlıklar tarafından kendisine gösterine görüntülerde Parker, “İzlediğim öngörülerde insanların derisinin vücutlarında eridiğini gördüm. Nükleer bir savaş mı bilmiyorum ama milleti milletin karşısına koyuyor. Yeryüzünde bu savaştan etkilenmeyen bir millet kalmayacak. Umarım bu gelecek 'vizyonları' gerçekleşmez..Lütfen bu konuda kendi kararınızı verin. Kaçırılma deneyimi yeterince korkutucuydu ama bu görüntüler beni o zaman daha da korkuttu ve bugün hala endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

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