Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Canlı yayında gözünü çıkardı, TikTok fenomeni oldu

Yüzünde şekil bozukluğu olduğu için hayatının bir döneminde zorbalığa uğradığı öğrenilen Amit Ghose, TikTok kullanıcılarının radarına takıldı. Henüz 2 yaşındayken nörofibromatozis tip 1 (NF1) adı verilen nadir bir genetik durum teşhisi konan Amit Ghose, hayatının akışını değiştiren gelişmeyi ise 11 yaşında yaşadı. Yüzünün sol tarafında büyüyen tümör nedeniyle 1 gözü çıkarılan adam şu an bir hukuk firmasında ilişki yöneticisi olarak görev alıyor.

TİKTOK'U SALLADI

Durumu nedeniyle zaman zaman başkalarını kıskandığını ifade eden Amit Ghose, "İnsanların, 'normal', simetrik yüzlerine bakar ve kendimi çirkinmiş gibi hissederdim" dedi.

4,5 MİLYONDAN FAZLA İZLENME ALDI

Yüz şekli bozukluğuyla ilgili günlük deneyimlerini TikTok kullanıcıları ile paylaşan 33 yaşındaki adam, kullanıcılara gözünü nasıl çıkarıp yeniden taktığını da gösterdi. Bahsi geçen video 4,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

NE OLMUŞTU?

Amit Ghose son olarak Mart ayındaki Yüz Eşitliği Haftası'nda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Ünlü fenomen #WeWillNotHide kampanyasının bir parçası olarak şekil bozukluğuyla yaşama deneyimlerini paylaşmıştı.

Amit Ghose'un bir sonraki paylaşımı şimdiden merak konusu oldu.

