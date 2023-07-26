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    4. Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Canlı yayında gözünü çıkardı, TikTok fenomeni oldu

    Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Canlı yayında gözünü çıkardı, TikTok fenomeni oldu

    26.07.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gözünü çıkarıp taktığı video ile TikTok'ta 4.5 milyonun üzerinde izlenme elde eden Amit Ghose fenomen oldu. 11 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gözünü kaybeden 33 yaşındaki adam sosyal medyayı salladı.

    Yüzünde şekil bozukluğu olduğu için hayatının bir döneminde zorbalığa uğradığı öğrenilen Amit Ghose, TikTok kullanıcılarının radarına takıldı. Henüz 2 yaşındayken nörofibromatozis tip 1 (NF1) adı verilen nadir bir genetik durum teşhisi konan Amit Ghose, hayatının akışını değiştiren gelişmeyi ise 11 yaşında yaşadı. Yüzünün sol tarafında büyüyen tümör nedeniyle 1 gözü çıkarılan adam şu an bir hukuk firmasında ilişki yöneticisi olarak görev alıyor.

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    TİKTOK'U SALLADI

    Durumu nedeniyle zaman zaman başkalarını kıskandığını ifade eden Amit Ghose, "İnsanların, 'normal', simetrik yüzlerine bakar ve kendimi çirkinmiş gibi hissederdim" dedi.

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    4,5 MİLYONDAN FAZLA İZLENME ALDI

    Yüz şekli bozukluğuyla ilgili günlük deneyimlerini TikTok kullanıcıları ile paylaşan 33 yaşındaki adam, kullanıcılara gözünü nasıl çıkarıp yeniden taktığını da gösterdi. Bahsi geçen video 4,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

    NE OLMUŞTU?

    Amit Ghose son olarak Mart ayındaki Yüz Eşitliği Haftası'nda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

    Ünlü fenomen #WeWillNotHide kampanyasının bir parçası olarak şekil bozukluğuyla yaşama deneyimlerini paylaşmıştı.

    Amit Ghose'un bir sonraki paylaşımı şimdiden merak konusu oldu.

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