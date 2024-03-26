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    4. Sosyal medya bu 'alfa erkek' eğitimini konuşuyor! Erkek olmayı öğrenmenin bedeli servet... 3 günde 18 bin dolar

    Sosyal medya bu 'alfa erkek' eğitimini konuşuyor! Erkek olmayı öğrenmenin bedeli servet... 3 günde 18 bin dolar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 09:25
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya bölgesindeki bir eğitim sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde "Modern Day Knight (MDK)- Modern Zaman Şövalyesi" adı verilen kurs kapsamında katılımcılara 'saygı duyulan ve hayran olunan koca, baba ve erkek olma' eğitimi veriliyor. Eğitimin ücreti ise 2 gün için 18 bin dolar (yaklaşık 579 bin TL) olarak belirlendi.

    Sosyal medyada Kaliforniya'da düzenlenen 'alfa erkek' eğitim kampına ait görüntüleri konuşuyor.

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    MDK eğitiminde katılımcıların kendilerinden şüphe duymalarını ve sınırlayıcı inançlarını ortadan kaldırmak ve insanların hayatı, işi ve amacı konusunda netlik kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hem fiziksel hem de zihinsel zorluklarından üstesinden gelmesi bekleniyor.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "3 gün için 18 bin dolar mı? Bu resmen delilik" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Cesaret, dürüstlük, samimiyet ve liderlik 3 günde öğretilebilir mi? Çünkü bunların yarısının özellikle 72 saatte öğretilemeyeceğini hissediyorum." yorumununda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika Kaliforniya
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