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    4. "Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?" diye sordu... Sosyal medyada anlattıkları olay yarattı

    "Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?" diye sordu... Sosyal medyada anlattıkları olay yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 08:18
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    Sosyal medyada yapılan bir paylaşımında kullanıcı annesinin katıldığı bir eğitimden söz ederek "Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?" deyince dikkatleri çekti. Genç kadın paylaşımında annesinin katıldığı bir enerji çalışmasını anlattı.

    Sosyal medyada annesinin sürekli spiritüellik, kuantum, bolluk-bereket çekme, enerji çalışması tarzı eğitimler aldığını ve sadece bir eğitime de 1.750 TL verdiğini açıklayan genç kadının sözleri gündem oldu.

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    Annesinin bir çalışma için 1750 TL verdiğini duyduktan sonra durumu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla değerlendiren genç kadın, "Bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? Türkiye gibi bir ülkede hala nasıl fakir olabiliyoruz ya. O kadar kolay ki Türkiye'de zengin olmak aslında. Bakın gerçekten. Şimdi bakın benim annem böyle spritüel, kuatum işte böyle şeylere çok meraklı bir kadın. Sürekli bununla ilgili eğitimler falan alıyor. Az önce geldi 'Ben bir eğitime gireceğim. Kahve içiyorum ayık olmam lazım' dedi. Saat 9 buçukta bir tane kuatum işte bolluk bereket çekme enerji çalışmasına katılacakmış Zoom üzerinden" dedi.

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    Çalışmada toplam 144 kişinin bulunduğunu belirten genç kadın, "Anne 'Ne kadar verdin' dedim. Bu eğitime 1750 TL vermiş. WhatsApp grubu kurmuşlar. Grupta 144 kişi var. Hemen geldim yazdım Google. 1750 çarpı 144. Arkadaşlar 252 bin TL para yani. Nasıl olabilir ya. Bir günde bu parayı kazanıyorlar. Böyle dediği kişinin sayfasına girdim baktım. Habire eğitimler, otellerde eğitimler, bolluk bereket... Size bu işi nasıl yaptığını öğretsin daha iyi. Ne enerjisi... Böyle bir şey olabilir mi? Benim anam gibi sazanlarda atlıyor valla" diye konuştu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Zenginler doymadığı müddetçe fakirlik baki kalacaktır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Valideye selamlar" yorumunu yaptı.

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