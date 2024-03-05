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    4. Kocasını uyutup yatak odasında dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... "Bu kadarı da fazla"

    Kocasını uyutup yatak odasında dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... "Bu kadarı da fazla"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 13:40
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    TikTok'ta 'shawsera' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yatak odasından yaptığı dans performansıyla sosyal medyada gündem yarattı. Kocasını uyuttuktan sonra kamera karşısına geçerek dans eden genç kadının paylaşımı kısa sürede viral oldu.

    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede yayıldı. 'shawsera' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yatak odası olduğu tahmin edilen bir yerde kamera karşısına geçerek dans etmeye başladı.

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    O anlarda yatakta kocasının uyuduğu fark edilen kadın kırmızı saten geceliğiyle dans ederek twerk yaptığı gönderisine "Kocam uyurken biz sallıyoruz" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadarı da fazla" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Tıklanma için buna ihtiyaç var mıydı?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Twerk
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