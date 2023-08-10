Sosyal medya bu Amerikalı illüzyonisti konuşuyor! Dokunmadan cam kafestekileri başka kafese taşıdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen bir illüzyon gösterisi izleyenlerin olduğu kadar sosyal medyanın da ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde br illüzyonist ve iki cam kafes olduğu görüldü. Kafesin içinde bulunan dört kişiyi işaret eden illüzyonist kafeslere perdeleri indirdiğinde ise şovu başladı. Amerikalı illüzyonistin hiç dokunmadan kafesteki dört kişiyi karşıda bulunan cam kafese yerleştirdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere yoğun ilgi gösterirken şovun püf noktasını çözmeye çalışanların sayısı da bir hayli fazlaydı. Bir sosyal medya kullanıcısı Christopher Nolan’ın Prestij filmine gönderme yaparak, “İkizler işte platformun içinde saklanıyorlar. Nolan bunu çoktan yaptı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Detaylıca izledim ve nasıl olduğunu hala çözemedim” yorumunu yaptı.