Otel odasında ölü bulunmuştu! Gizemli ölümün öncesinde çırılçıplak dayak yediği anlar ortaya çıktı

Meksika’nın Cabo şehrine tatil yapmak için gelen 25 yaşındaki Shanquella Robinson isimli bir kadın otel odasında ölü bulunmuştu. Meksikalı yetkililer otopsi raporunun ardından resmi olarak cinayet soruşturmasının başlatıldığını ifade etti.

Robinson’un arkadaşları annesine alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Cinayet soruşturması kapsamında ortaya çıkan yeni görüntüler ise herkesi şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Robinson’un ölümünden 24 saat öncesinde bir kadınla çırılçıplak şekilde kavga ettiği görüldü. Kavga bir başka kişi tarafından gülerek kaydedildi.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Cinayet soruşturması kapsamında incelenen görüntülerde Robinson’un dayak yedi anları kaydeden kişinin kamera arkasından, “En azından karşılık verebilir misin?” dediği duyuldu. Robinson ‘Hayır’ cevabını verdikten sonra ise saldırgandan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Karşısındaki kadın onu yere düşürerek sürüklemeye devam ederken Robinson’un bu kavgadan 15 dakika sonra hayatını kaybettiği iddia edildi.