Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Otel odasında ölü bulunmuştu! Gizemli ölümün öncesinde çırılçıplak dayak yediği anlar ortaya çıktı

Otel odasında ölü bulunmuştu! Gizemli ölümün öncesinde çırılçıplak dayak yediği anlar ortaya çıktı

18.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’ya tatile giden Shanquella Robinson isimli bir kadının otel oadsında cansız bedeni bulunmuştu. Otopsi sonucunda kadının boynunun kırıldığı ve omurgasında kopukların olduğu belirtilirken ölümündeki şüpheler devam etmişti. Robinson’un ölümünden 24 saat önce bir kişiden çırılçıplak şekilde dayak yediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Meksika’nın Cabo şehrine tatil yapmak için gelen 25 yaşındaki Shanquella Robinson isimli bir kadın otel odasında ölü bulunmuştu. Meksikalı yetkililer otopsi raporunun ardından resmi olarak cinayet soruşturmasının başlatıldığını ifade etti.

3

Robinson’un arkadaşları annesine alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Cinayet soruşturması kapsamında ortaya çıkan yeni görüntüler ise herkesi şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Robinson’un ölümünden 24 saat öncesinde bir kadınla çırılçıplak şekilde kavga ettiği görüldü. Kavga bir başka kişi tarafından gülerek kaydedildi.

YERDE SÜRÜKLENDİ

1

Cinayet soruşturması kapsamında incelenen görüntülerde Robinson’un dayak yedi anları kaydeden kişinin kamera arkasından, “En azından karşılık verebilir misin?” dediği duyuldu. Robinson ‘Hayır’ cevabını verdikten sonra ise saldırgandan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Karşısındaki kadın onu yere düşürerek sürüklemeye devam ederken Robinson’un bu kavgadan 15 dakika sonra hayatını kaybettiği iddia edildi.

İlginizi Çekebilir

Her şey bir anda oldu! Davetliler yardıma koştu

Her şey bir anda oldu! Davetliler yardıma koştu

 Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

 Şov yapmak istedi! 10 dakikada 12 enerji içeceği içti

Şov yapmak istedi! 10 dakikada 12 enerji içeceği içti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yenidoğan bebeğin midesinden 8 fetüs çıkartıldıYenidoğan bebeğin midesinden 8 fetüs çıkartıldı
Daha iki yaşındayken günde 40 sigara içiyordu! Son hali şaşırttıDaha iki yaşındayken günde 40 sigara içiyordu! Son hali şaşırttı
Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''
Anahtar Kelimeler:
cinayet Meksika kavga ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Bol pantolon giymek...”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Bol pantolon giymek...”

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.