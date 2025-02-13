Sosyal medya bu bekarlığa veda partisini konuştu! Kombin seçimleri tepkilerin odağına yerleşti: "Buna gerek var mıydı?"

MYNET|DIŞ HABERLER 30 yaşındaki Avustralyalı sosyal medya fenomeni Em Davies düğününden önce yakın kız arkadaşlarıyla birlikte Bali'de bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Plaj kulübünde düzenlenen partide Davies'in kıyafet seçimleri gündem yarattı.

Fenomen isim partisine minik beyaz bir etek ve ona uygun bir üst giyerek Instagram takipçilerinin karşısına çıktı. Yaklaşık iki yıl önce nişanlanan bir çocuk annesi Davies partisine bir ara havuz başında devam etmeye karar verirken partinin konseptine uygun bir şekilde beyaz mayosuyla boy gösterdi.

Sayfasında fotoğraflarını paylaşan 30 yaşındaki fenomen isim paylaşımın altına " Yakında Bayan Gambin olacağım" yazdı. Onlarca takipçisi gelin adayını tebrik etmek için yorumlara akın ederken Davies yorumlarda eleştirilerden de nasibini aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sadece birkaç ay önce doğum yapmasına rağmen fiziği inanılmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Buna gerek var mıydı?" yorumunda bulundu.