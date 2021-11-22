Sosyal medya bu evliliği konuşuyor! Kendisini kedi zanneden kadın, her gün tasma takarak dolaşıyor

33 yaşındaki Kat Lyons ve havacılık mühendisi 54 yaşındaki Robrecht Berg 2019'da Comic Con'da tanıştı. İlk görüşte birbirlerine aşık olduklarını dile getiren çift tanıştıkları andan itibaren ayrılmadıklarını söyledi. Ekim ayında evlenen çift diğer insanlardan farklı bir hayat sürüyor. ‘Pet play’ adı verilen bir yaklaşımı benimseyen çiftten Lyons kedi gibi davranıyor. İlişkilerinin en başından erkek arkadaşına kedi olarak hayatını anlatan Lyons, Berg’in bu duruma kolayca adapte olduğunu ifade etti.

“SIRADAN VE SIKICI DEĞİLİZ”

Aralarındaki ilişkinin sıradan ve sıkıcı olmadığını vurgulayan Lyons, “Aramızda 21 yaş fark var. Bu yüzden hayat karşı farklı bakış açılarımız var. Ama biz en iyi arkadaşız ve çok iyi anlaşıyoruz” dedi.

Lisedeyken izlediği bir animenin sonrasında kedi kız karakterine ilgi duyan Lyons, o zamandan beri kedi kulakları takıyor ve kedi gibi davranıyor. Kedi kulağı ve kedi kuyruğu gibi aksesuarlar takınca kendini çok neşeli hisseden Kat, bu fantezisini anlayan, yargılamayan ve bu yanını seven bir adamla evlendiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Genç kadın, her gün onu bir kedi olarak simgeleyen bir tasma takıyor. Kendisi eşine olan bağlılığını göstermek adına bu tasmayı gururla taktığını anlatıyor.



