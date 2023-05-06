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Sosyal medya bu gelin alma törenini konuşuyor! “Mahallenizi yakmaya geleceğim” dedi ve...

06.05.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir gelini düğünün öncesinde evinden almaya gelen damat ve ailesi çok konuşuldu. Damat mahalleye uzun bir araç konvoyuyla girdi. Damat ve ailesinin elindeki meşaleler ise mahalleliyi şaşkına çevirdi.

Düğünün öncesinde gelinin evinden damat ve ailesi tarafından alınması geleneğini gerçekleştiren bir çift sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sokağı araç konvoyla kapatan damadı balkondan izleyen gelin şaşkınlığını gizlemezken o anları “Hazır olan mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi” notuyla paylaşıldı.

BİNLERCE İZLENMEYE ULAŞTI

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde damadın uzun araç kuyruğunun hemen önünde iki akrabasıyla yürüdüğü anlar yer aldı. Gelinin şaşkın bakışları altında meşalelerle gelin evine doğru yaklaşan damat ve ailesi sosyal medyada gündem yarattı. Gönderi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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