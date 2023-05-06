Sosyal medya bu gelin alma törenini konuşuyor! “Mahallenizi yakmaya geleceğim” dedi ve...

Düğünün öncesinde gelinin evinden damat ve ailesi tarafından alınması geleneğini gerçekleştiren bir çift sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sokağı araç konvoyla kapatan damadı balkondan izleyen gelin şaşkınlığını gizlemezken o anları “Hazır olan mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi” notuyla paylaşıldı.

BİNLERCE İZLENMEYE ULAŞTI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde damadın uzun araç kuyruğunun hemen önünde iki akrabasıyla yürüdüğü anlar yer aldı. Gelinin şaşkın bakışları altında meşalelerle gelin evine doğru yaklaşan damat ve ailesi sosyal medyada gündem yarattı. Gönderi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.