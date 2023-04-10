Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyasladı! Sosyal medyada bir anda viral oldu

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyasladı! Sosyal medyada bir anda viral oldu

10.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada eşinin sosyal medya profilindeki görüntüsünü ve ev hallerini kıyaslayan bir adamın paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. Kahkahalar eşliğinde karısının iki hali arasındaki farkı gösteren adamın sosyal medyadaki gönderisi kısa sürede 1.5 milyon izlenmeye ulaştı.

TikTok’ta ‘ayayuska’ kullanıcı adıyla ev hallerini paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen çiftin son paylaşımı gündem yarattı. Eşinin sosyal medyadaki profilindeki görüntüsünü cep telefonundan açarak gösteren adam kahkahalar eşliğinde eşinin yanına giderek ev halini gösterdi.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

kapak1

Karısının sosyal medyada makyaj ve filtre sayesinde bambaşka bir kişiye dönüştüğünü savunan adam çocuklarının ayaklarını küvette yıkayan karısının yanına giderek ev halini de gösterdi. Adam o anları “Bu nedir” notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

İlginizi Çekebilir

Eşine öyle bir şaka yaptı ki... Korkudan gözyaşlarına boğuldu

Eşine öyle bir şaka yaptı ki... Korkudan gözyaşlarına boğuldu

 Damat kahvesinde son nokta! Şırıngayla lokuma tuz enjekte etti

Damat kahvesinde son nokta! Şırıngayla lokuma tuz enjekte etti

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

 Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onu kimse durduramıyor! Sahil pozu sosyal medyayı yaktıOnu kimse durduramıyor! Sahil pozu sosyal medyayı yaktı
Dünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozduDünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozdu
Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldıDakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok

En Çok Okunan Trend Haberler

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kafaları karıştıran mesaj! “3. Dünya Savaşı...”

Kafaları karıştıran mesaj! “3. Dünya Savaşı...”

İlginizi Çekebilir

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.