Eşini korkutmak için öyle bir şaka hazırladı ki... Dozunu kaçırınca korkudan gözyaşlarına boğuldu

Sosyal medyada bir karı kocanın arasındaki şakalaşma gündem olmayı başardı. Eşinin mutfakta ev işi yaptığı sırada karısını korkutmak isteyen bir adam uğraşarak şakasını hazırladı. Şakaya konu olan ev eşyalarına kendi kendilerine hareket ediyormuş izlenimi vermek için özel bir düzenek hazırlayan eş şakanın dozunu kaçırınca genç kadın korkudan gözyaşlarına boğuldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şakanın başladığı anlarda hazırladığı düzenekle mutfak eşyalarını düşürmeye, dolapların kapaklarını ve çekmecelerini açmaya başlayan adam evlerindeki bulunan kamera görüntülerini paylaştı.

Mutfaktaki eşyaların hareket ettiğini gören genç kadın duruma ilk olarak anlam veremezken ardından ise elleriyle yüzünü kapatarak ağlamaya başladı. Karısının ağladığını gören eş şakayı sonlandırırken o anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.