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Eşini korkutmak için öyle bir şaka hazırladı ki... Dozunu kaçırınca korkudan gözyaşlarına boğuldu

10.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada eşini korkutmak için bir şaka planlayan adamın yaptığı paylaşım kısa sürede viral olmayı başardı. Şakanın dozunu kaçıran adamın eşi korkudan gözyaşlarına boğulurken paylaşım binlerce izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı şakanın komik olduğunu savunurken diğer bir kısmı ise şakaya maruz kalan kadının haline üzüldüklerini dile getirdi.

Sosyal medyada bir karı kocanın arasındaki şakalaşma gündem olmayı başardı. Eşinin mutfakta ev işi yaptığı sırada karısını korkutmak isteyen bir adam uğraşarak şakasını hazırladı. Şakaya konu olan ev eşyalarına kendi kendilerine hareket ediyormuş izlenimi vermek için özel bir düzenek hazırlayan eş şakanın dozunu kaçırınca genç kadın korkudan gözyaşlarına boğuldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Şakanın başladığı anlarda hazırladığı düzenekle mutfak eşyalarını düşürmeye, dolapların kapaklarını ve çekmecelerini açmaya başlayan adam evlerindeki bulunan kamera görüntülerini paylaştı.

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Mutfaktaki eşyaların hareket ettiğini gören genç kadın duruma ilk olarak anlam veremezken ardından ise elleriyle yüzünü kapatarak ağlamaya başladı. Karısının ağladığını gören eş şakayı sonlandırırken o anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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sosyal medya şaka

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