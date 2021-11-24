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Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Tuvalet kağıdına yazılan bir notla istifa etti

24.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Reddit kullanıcısı ilginç bir istifa mektubu paylaşımı yaptı. Tuvalet kağıdının üzerine kalçasını gösteren bir karikatür çizen kullanıcı bir anda gündem oldu.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Tuvalet kağıdına yazılan bir notla istifa etti

Çalıştığı işyerinden ayrılmaya karar veren Lewis ismindeki Reddit kullanıcısı, patronuna oldukça sıra dışı bir istifa mektubu yazmaya karar verdi. Bir e-posta göndermeyi veya resmi bir istifa mektubu yazmayı umursamayan Lewis, bunun yerine bildirimi bir parça tuvalet kadına yazmayı tercih etti. Sosyal medya kullanıcıları notu komik bulurken istifa mektubunu kendi hesaplarında paylaşmaya başladı.

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“TARİH VE İSİM EKLEMELİSİN”

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Sosyal medya hesabından tuvalet kağıdına yazdığı istifa mektubunun fotoğrafını paylaşan Lewis gönderisinin altına, “Bu istifa mektubunu bugün teslim ediyorum” notunu ekledi. İstifa dilekçesinde ise “Yo, 25’inde gideceğim” sözleri vardı.

Gönderiyi 70 binden fazla kişi beğendi ve yaklaşık bin kişi yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları istifa mektubunun tanımlanabilir olması için isim ve belirli bir tarihin bulunması gerektiğini belirtti. Bir kullanıcı ise, “Hey hâlâ profesyonel olmamız gerekiyor. Bunu şimdi yo kelimesinden sonra virgülle düzelttin” yorumunu yaptı.

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sosyal medya
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