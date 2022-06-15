Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Prof. Dr. Ahmet Akın: 'Binlerce erkek kız olmak için bekliyor, 2030'a kadar devam edecek'

Prof. Dr. Ahmet Akın'ın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu! Ahmet Akın hastanelerde cinsiyet değiştirmek için bekleyen kişilerle ilgili açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Ve şunu diyor çocuklar: 'cool gösteriyor'. İsimleri Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle.'' Akın ayrıca, ''Binlerce çocukta ateizm, deizm ve agnostizm ile manen ölüm, eşcinsellik ile toplumsal ölüm ve intihar ile madden ölüm görülüyor" diyerek bunun 2030'a kadar devam edeceğini ifade etti.

"2030'A KADAR DEVAM EDECEK ÇÜNKÜ BİZ YOKUZ"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, "Aileni ve Neslini Koru" adlı panelde yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalar yaptı. 400 bin çocukta görülen sorunlar hakkında konuşan Akın şu ifadeleri kullandı:

''Binlerce çocukta ateizm, deizm ve agnostizm ile manen ölüm, eşcinsellik ile toplumsal ölüm ve intihar ile madden ölüm görülüyor. 3'ü de bir çocukta görülür mü? 2030'a kadar bu devam edecek. Çünkü biz yokuz.

"YÖNLENDİRİLMİŞ, ÖZENDİRİLMİŞ"

Bakan Soylu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu çağın 5 temasından söz ediyorum. Eğlence, özgürlük, kadın hakları, hayvan hakları ve çevre sevgisi, çocuklara buradan geliyorlar. Buradan gelirken de müzik, moda, sinema ve diziyle geliyorlar. Şöyle anlatıyorlar bunlar dinde yok. Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim, yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş. Ve şunu diyor çocuklar, 'cool gösteriyor'. İsimleri Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle.''

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Prof. Dr. Akın'ın sözleri hakkında sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Twitter'ın da gündemine oturan açıklamalar 'trend topic'ler (TT) arasına girdi.

