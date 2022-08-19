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  4. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kadını araç içinde öldüresiye dövdü, 'karım evde benim' dedi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kadını araç içinde öldüresiye dövdü, 'karım evde benim' dedi

19.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde genç kadına şiddet uyguladığı görülen bir adam çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadına uygulanan şiddeti gören kişiler, araçtaki adamı darp ederken, kayda alan kişi, ''işte bu adam karısını dövüyor'' dedi. Bu sözler üzerine ''eşim evde benim'' diyen adam yanındaki kadının da araca binmesiyle olay yerini terk etti.

Twitter'da gündem olan söz konusu videoda park halindeki aracın içinde genç kadına dayak atan kişi, görüntülendiğini fark edince araçtan inerek çevresindeki kişilere de saldırmaya başladı.

''EŞİM EVDE BENİM''

Hem o anları kayda alan hem de yanındaki kadına şiddet uygulayan adamı darp eden kişi, ''Karısını dövüyor, arabada eşini dövüyor'' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine ''eşim evde benim'' diyen adam yanındaki kadının da araca binmesiyle olay yerini terk etti. O sırada çevredekilerden birinin 'şerefsiz' dediği duyuldu.

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