Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kadını araç içinde öldüresiye dövdü, 'karım evde benim' dedi

Twitter'da gündem olan söz konusu videoda park halindeki aracın içinde genç kadına dayak atan kişi, görüntülendiğini fark edince araçtan inerek çevresindeki kişilere de saldırmaya başladı.

''EŞİM EVDE BENİM''

Hem o anları kayda alan hem de yanındaki kadına şiddet uygulayan adamı darp eden kişi, ''Karısını dövüyor, arabada eşini dövüyor'' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine ''eşim evde benim'' diyen adam yanındaki kadının da araca binmesiyle olay yerini terk etti. O sırada çevredekilerden birinin 'şerefsiz' dediği duyuldu.



