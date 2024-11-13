Sosyal medya bu yarışmacının güzelliğiyle adeta büyülendi! Danimarka adayı sosyal medyadan tam not aldı: "Barbie'ye benziyor"

Amerika merkezli Miss Universe Organization tarafından her yıl düzenlenen uluslararası güzellik yarışmasının 2024 yılı için geri sayım başladı.

Yarışmacıların tanıtıldığı organizasyona Danimarka adayı Victoria Kjaer damga vurdu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü onu Barbie'ye benzettiklerini dile getirerek övgü dolu yorumlar yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Övülmeyi hak ediyor" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Barbie'ye benziyor" yorumunu yaptı.