Sosyal medya bu yöntemi konuşuyor! Evliliğini kurtarmak için ağzını bantladı

33 yaşındaki Jane Tarrant isimli bir kadın, sarı bant yöntemini keşfetmeden önce sık sık burnundan nefes almakta zorlandığını ve kısa mesafe yürüdüğünde dahi yorulduğunu belirtti. Gece uykusu sırasında kendi hoparlama sesinden rahatsız olduğunu söyleyen Tarrant, bir doktora gitti ve kronik ağız solunumu teşhisiyle evine döndü. Sağlığının daha iyi gitmesi için Jane Tarrant’ın yalnızca burnundan nefesa alabilecek şekilde kendisini eğitmesi gerekiyordu. Bu yüzden ağzına bir bant yapıştırarak çözümü sosyal medya hesabından paylaştı.

“GÜNLÜK BİR AKSESUAR HALİNE GELDİ”

Jane’in küçük sarı bandı günlük bir aksesuarı haline geldi ve onunla hemen hemen her yere gidiyor. Bant sayesinde bedeninde yeniliklerin olduğundan söz eden Tarrant, “Nefes eğitimi yapmadan önce, vücudumla tam olarak bağlantı kuramıyordum ama şimdi sanki daha önce hiç deneyimlemediğim bir noktaya eriştik. Nefes alma şeklimi tamamen değiştirdim. Daha az yoruluyorum ve evliliğim mükemmel gidiyor” dedi.

Sarı bantı gördüklerinde çevresindeki insanların garip bir şekilde kendisine baktığını söyleyen Tarrant, “İnsanların garip olduğunu düşünmesi işe yaradığı gerçeğini değiştirmiyor. Gerçekten kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. Bu durum bana zannedildiğinden daha fazla özgürlük sağladı” diye konuştu.



