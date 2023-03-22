Sosyal medya fenomeni, 25 yaşındaki gence dehşeti yaşattı...1 hafta yoğun bakımda kaldı, izlediği görüntülerle bir kez daha yıkıldı! "Bizi en çok üzen olay..."

Kaza, 24 Ocak gecesi saat 22.34 sıralarında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pide ustası Bilal Pişik, evine gitmek üzere iş yerinden arkadaşı Yusuf Kılıç’ı da yanına alarak motosikletle yola çıktı. Gazi Bulvarı istikametine doğru hareket halinde olan Bilal Pişik’in kontrolünde olan motosiklete arkadan hızla gelen otomobil çarptı. İddiaya göre otomobil sürücüsü kaza sonrasında olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından yaklaşık 60 metre sürüklenerek baygınlık geçiren Pişik ve arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAZA RAPORUNDA DA F.Y.’NİN 1,6 İLE 2 PROMİL ARASINDA ALKOLLÜ OLDUĞU YER ALDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarından motora çarpan kişinin 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni F.Y. olduğu belirlendi. Evinde gözaltına alınan F.Y., ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Kaza raporunda da F.Y.’nin 1,6 ile 2 promil arasında alkollü olduğu yer aldı. Bilal Pişik’in ise yapılan incelemesinde yüzünde, kollarında ve vücudunun farklı bölgelerinde kırık tespit edildi. Özel bir hastanede 1 hafta yoğun bakımda kalan Pişik, taburcu edilerek evine gönderildi.

Gözaltına alınan F.Y. hakkında savcılık tarafından tedbir maksatlı mahkeme tarihine kadar ev hapsi kararı verildi. Sosyal medya fenomeni bu yasağa uymayarak dışarı çıkıp sosyal medya hesabından görüntü paylaştı. Polis ekipleri tarafından 28 Ocak günü F.Y.’nin alınan karara uymadığı yönünde tutanak tutuldu.

"BEN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜRKEN DIŞARIDA CANLI YAYIN YAPIYOR"

Yaşananlara adeta isyan neden Bilal Pişik, "Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Arkamdan çok hızlı bir şekilde gelen otomobil bana vurarak kaçtı. Ben ve arkadaşım 1 hafta yoğun bakımda kaldık. Ailem ile zor bir süreç atlattık. 20 gün iş yerim kapalı kaldı, ben ölümden döndüm. Psikolojim de bozuldu. Bana vuran arkadaş sosyal medyasından sürekli ‘Bana kimse bir şey yapamaz’ dercesine paylaşımlar yapıyor. Bizim kimseye zararımız yok. Bu arkadaşa ev hapsi verildi, ben yoğun bakımda tedavi görürken dışarıda canlı yayın yapıyor. Dalga geçiyor, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Üzülüyorum, ev hapsi almasına rağmen dışarıda geziyor. Ben adalete güveniyorum, başkasının canı yanmasın. Tek istediğim budur. Ben bu kazada ölebilirdim" dedi.

"BİZİ EN ÇOK ÜZEN OLAY, EV HAPSİ ALMASINA RAĞMEN ŞU AN BİLE DIŞARIDA GEZİYOR"

Bilal Pişik’in ağabeyi Ahmet Pişik ise, "Çok hızlı bir şekilde gelen bir otomobil kardeşimin kullandığı motosiklete vurup kaçıyor. Kardeşim 60 metre sürükleniyor. Kendi imkanlarım ile kamera görüntülerini buldum, şahıs 'Kaskı yok' demiş. Ben bunların hepsini belge ile çürüttüm. Bizi en çok üzen olay ise, bu şahıs ev hapsi almasına rağmen şu an bile dışarıda geziyor. Arkadaşları ile video çekiyor. Bizi en çok yaralayan bu oldu. Elimizde evraklarımız var, bizim amacımız şu, başkasının canı yanmasın. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Biz kendi işimizde olan bir insanız, çok mağduriyet yaşadık. Herkes hak ettiğini cezayı alsın" sözlerine yer verdi.

(İHA)

