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Sosyal medya fenomeni Allegra Cole, estetik ameliyatlardan önceki halini paylaştı! Görenler şoke oldu

24.06.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelleşmek için estetik ameliyatlara ve kozmetik sektörüne büyük bir yatırım yaptığını dile getiren Allegra Cole, sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri haline geldi. Estetik ameliyatlarına devam edeceğini belirten Cole, 10 yıl öncesindeki halini paylaşarak herkesi şaşırttı. Fenomen ismi estetiksiz haliyle takipçileri tanımakta zorlandı.

Sosyal medya fenomeni Allegra Cole, estetik ameliyatlardan önceki halini paylaştı! Görenler şoke oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orange Country bölgesinde yaşayan 52 yaşındaki Allegra Cole, gerçek hayattaki bir Barbie bebeğe dönüşmek için sayısız estetik ameliyat geçirdi. Belinin daha ince gözükmesi için kalçasını ve göğüslerini büyüten kadın estetik prosedürlerine devam edeceğini söylerken merak edenler için doğal halini paylaştı.

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10 YIL ÖNCE TAMAMEN FARKLI GÖRÜNÜYORDU

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Eskiden piyano öğretmeni olarak çalışan Cole, o yıllarda henüz estetik ameliyatlarını olmadığında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Göğüs büyütme dahil olmak üzere karın germe, Brezilya popo kaldırma, dudak dolgusu ve botoks prosedürlerini içeren estetik ameliyatları için 75 bin dolar (1 milyon 302 bin TL) ödeyen Cole, “Göğüslerim o kada büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor. Bu duruma bayılıyorum. Kendimi özel hissediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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