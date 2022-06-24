Sosyal medya fenomeni Allegra Cole, estetik ameliyatlardan önceki halini paylaştı! Görenler şoke oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orange Country bölgesinde yaşayan 52 yaşındaki Allegra Cole, gerçek hayattaki bir Barbie bebeğe dönüşmek için sayısız estetik ameliyat geçirdi. Belinin daha ince gözükmesi için kalçasını ve göğüslerini büyüten kadın estetik prosedürlerine devam edeceğini söylerken merak edenler için doğal halini paylaştı.

10 YIL ÖNCE TAMAMEN FARKLI GÖRÜNÜYORDU

Eskiden piyano öğretmeni olarak çalışan Cole, o yıllarda henüz estetik ameliyatlarını olmadığında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Göğüs büyütme dahil olmak üzere karın germe, Brezilya popo kaldırma, dudak dolgusu ve botoks prosedürlerini içeren estetik ameliyatları için 75 bin dolar (1 milyon 302 bin TL) ödeyen Cole, “Göğüslerim o kada büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor. Bu duruma bayılıyorum. Kendimi özel hissediyorum” dedi.



