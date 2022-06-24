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Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un transparan üstü olay yarattı! İçine iç çamaşırı giymeyince yorum yağdı

24.06.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, sosyal medyadan transparan bluzu ile yaptığı paylaşımla olay yarattı. 5.8 milyon takipçisiyle fotoğraflarını paylaşan Tantot’un gönderisi kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un transparan üstü olay yarattı! İçine iç çamaşırı giymeyince yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, transparan bluzunu pembe bir eşofman altıyla tamamladığı kombiniyle takipçilerinden tam not aldı. Bluzunun içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Tantot gönderisine, “Gelişen hisler” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Tantot’un gönderisi hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken fenomen ismin fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra gelirken bir takipçisi kombinini “Sadelik ve nihai gelişmişlik” olarak tanımladı. Tantot'un gönderisi kısa süre 277 bin beğeniye ulaşmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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