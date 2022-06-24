Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot’un transparan üstü olay yarattı! İçine iç çamaşırı giymeyince yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, transparan bluzunu pembe bir eşofman altıyla tamamladığı kombiniyle takipçilerinden tam not aldı. Bluzunun içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Tantot gönderisine, “Gelişen hisler” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Tantot’un gönderisi hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken fenomen ismin fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra gelirken bir takipçisi kombinini “Sadelik ve nihai gelişmişlik” olarak tanımladı. Tantot'un gönderisi kısa süre 277 bin beğeniye ulaşmayı başardı.



