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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn en doğal halini paylaştı! Havuz paylaşımı olay oldu

03.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ adıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn yaz sezonunu henüz kapatmadı. 450 bin takipçisi bulunan fenomen isim seksi pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not almayı başardı. Llewellyn, Barselona tatilinde havuzun merdivenlerinden çıkarken çekildiği pozuyla beğeni topladı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn en doğal halini paylaştı! Havuz paylaşımı olay oldu

Sosyal medya fenomeni Llewellyn, Instagram hesabından yaz mevsiminin rüzgarlarını estirmeye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatil sezonuna açan Llewellyn son olarak İspanya’nın Barselona şehrinde takipçilerinin karşısına çıktı. İbiza’dan Barselona’ya geçen güzel isim yine bir havuz keyfinde çekilen anları takipçileriyle paylaştı.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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22 yaşındaki fenomen isim lacivert ve kenarları neon yeşil şeritlerle kaplı bikini takımıyla havuzdan çıktığı anlarda çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Tamamen makyajsız bir şekilde poz veren Llewellyn boynundan çıkartmadığı kolyesiyle bikini görüntüsünü tamamlamayı tercih etti. Tamamen doğal hallerini yansıtan Llewellyn gönderisine, “Taze sabah” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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