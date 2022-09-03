Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn en doğal halini paylaştı! Havuz paylaşımı olay oldu

Sosyal medya fenomeni Llewellyn, Instagram hesabından yaz mevsiminin rüzgarlarını estirmeye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatil sezonuna açan Llewellyn son olarak İspanya’nın Barselona şehrinde takipçilerinin karşısına çıktı. İbiza’dan Barselona’ya geçen güzel isim yine bir havuz keyfinde çekilen anları takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

22 yaşındaki fenomen isim lacivert ve kenarları neon yeşil şeritlerle kaplı bikini takımıyla havuzdan çıktığı anlarda çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Tamamen makyajsız bir şekilde poz veren Llewellyn boynundan çıkartmadığı kolyesiyle bikini görüntüsünü tamamlamayı tercih etti. Tamamen doğal hallerini yansıtan Llewellyn gönderisine, “Taze sabah” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



