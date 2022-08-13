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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle takipçilerini selamladı

13.08.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandığını ve trendlere çabuk uyum sağladığını gösteren bir paylaşım yaptı. Son dönemde trend olan şeffaf bikini askısı akımını Yunanistan tatilinde deneyen Llewellyn, hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle takipçilerini selamladı

İngiltere’nin Barnsley kentinde yaşayan 22 yaşında sosyal medya fenomeni Llewellyn, Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda yaptığı tatilinden kesitleri Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Llewellyn sosyal medyanın şeffaf bikini üstü trendini uyguladı.

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SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ TOPLADI

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Metalik renkli bikini takımını kalın gümüş bir zincirle tamamlayan Llewellyn, dumanlı göz makyajı ve ten rengi dudaklarıyla havuzun başından bir özçekim fotoğrafını paylaştı.

Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Binlerce yorum ve beğeni toplayan gönderisinde sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomene “Bikinin içinde kesinlikle muhteşem ve çarpıcı derecede güzel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok güzel. Buna bayılıyorum” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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