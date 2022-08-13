Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle takipçilerini selamladı

İngiltere’nin Barnsley kentinde yaşayan 22 yaşında sosyal medya fenomeni Llewellyn, Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda yaptığı tatilinden kesitleri Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Llewellyn sosyal medyanın şeffaf bikini üstü trendini uyguladı.

SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ TOPLADI

Metalik renkli bikini takımını kalın gümüş bir zincirle tamamlayan Llewellyn, dumanlı göz makyajı ve ten rengi dudaklarıyla havuzun başından bir özçekim fotoğrafını paylaştı.

Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Binlerce yorum ve beğeni toplayan gönderisinde sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomene “Bikinin içinde kesinlikle muhteşem ve çarpıcı derecede güzel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok güzel. Buna bayılıyorum” yorumunu ekledi.



