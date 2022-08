Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sırasında merdivenlerden düşünce hastanelik oldu

TLC’nin Sex Sent Me to the ER programında yeniden canlandırılan olaya göre İngiltere’de yaşayan Beth ve nişanlısı Danny tuhaf bir cinsel ilişki deneyimi yaşadıklarını dile getirdi. Yatak odasının kapısını açmak istedikleri sırada dengelerini kaybeden çift, bir anda yanlarında bulunan merdivenden aşağıya düştü. Beth aşırı derecede halı yanığı olmasına rağmen hastaneye gitmeme konusunda ısrar etti ancak gece yarısı uyandığında hareket edemeyecek durumda olduğu için acil servise gitti.

“BAŞIMA GELEBİLECEK EN UTANÇ VERİCİ ŞEYDİ”

Gece yarısında korkunç bir baş ağrısıyla uyanan Danny hastaneye gittiğinde kaburgalarının kırıldığını öğrendi. Röntgende kaburga kırığı olduğunu söyleyen Danny, “Yapabilecek hiçbir şey olmadığını fark ettiğimde çaresiz hissettiğim bir an oldu. Başıma gelebilecek en utanç verici şeydi” dedi.