Sosyal medya fenomeni Arabella Chi, dekoltesiyle şaşkına çevirdi! Elbisesinin içine hiçbir şey giymedi

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Arabella Chi, Instagram’dan yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyada 830 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim havuzun içinde dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Chi’nin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozuna Chi, “Teslim olma anı hayatın başladığı andır” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanırken gönderisine binlerce yorum yapıldı.
Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan Chi’nin gönderisi kısa sürede fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.