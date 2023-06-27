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Sosyal medya fenomeni Arabella Chi, dekoltesiyle şaşkına çevirdi! Elbisesinin içine hiçbir şey giymedi

27.06.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Arabella Chi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarının kalp atışlarını yükseltti. Kesik kumaşlardan oluşan elbisesiyle havuzda keyif yaptığı anları paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya fenomeni Arabella Chi, dekoltesiyle şaşkına çevirdi! Elbisesinin içine hiçbir şey giymedi

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Arabella Chi, Instagram’dan yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyada 830 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim havuzun içinde dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Chi’nin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozuna Chi, “Teslim olma anı hayatın başladığı andır” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanırken gönderisine binlerce yorum yapıldı.

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Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan Chi’nin gönderisi kısa sürede fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.

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