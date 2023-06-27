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  4. Mia Khalifa yine sınrı tanımadı! Transparan kıyafetiyle vücut hatlarını belli etti... Göğüs uçlarını kalp emojisiyle kapattı

Mia Khalifa yine sınrı tanımadı! Transparan kıyafetiyle vücut hatlarını belli etti... Göğüs uçlarını kalp emojisiyle kapattı

27.06.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın geniş bir takipçi kitlesi bulunan Mia Khalifa yine limitleri zorlayan bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesaplarından sıklıkla cesur pozlarını paylaşan Khalifa geleneğini bozmadı ve transparan detaylı bir kıyafetle sevenlerinin karşısına çıktı.

Mia Khalifa yine sınrı tanımadı! Transparan kıyafetiyle vücut hatlarını belli etti... Göğüs uçlarını kalp emojisiyle kapattı

Instagram hesabın yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren fenomen isim Mia Khalifa sınırları zorlamaya devam ediyor. Moda Haftası için Paris’e giden Khalifa, transparan kıyafetiyle nabızları yükseltmeyi başardı. Khalifa’nın Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

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Bir duvara yaslanmış şekilde elindeki şekerlemeyi yerken çekilen pozlarını paylaşan fenomen isim kısa sürede Instagram’ın gündemine yerleşti. Lübnan asıllı fenomen isim transparan kıyafetinden görünen göğüs uçlarını örtmek için ise siyah kalp emojilerini kullandı.

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Mia Khalifa

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