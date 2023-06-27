Mia Khalifa yine sınrı tanımadı! Transparan kıyafetiyle vücut hatlarını belli etti... Göğüs uçlarını kalp emojisiyle kapattı

Instagram hesabın yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren fenomen isim Mia Khalifa sınırları zorlamaya devam ediyor. Moda Haftası için Paris’e giden Khalifa, transparan kıyafetiyle nabızları yükseltmeyi başardı. Khalifa’nın Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Bir duvara yaslanmış şekilde elindeki şekerlemeyi yerken çekilen pozlarını paylaşan fenomen isim kısa sürede Instagram’ın gündemine yerleşti. Lübnan asıllı fenomen isim transparan kıyafetinden görünen göğüs uçlarını örtmek için ise siyah kalp emojilerini kullandı.