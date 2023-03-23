Sosyal medya fenomeni Arabella Chi ufacık bikinisiyle hayranlarını heyecanlandırdı! Frikik vermekten ustaca kurtuldu

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Arabella Chi sosyal medya yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek yeniden gündeme gelmeyi başardı. 724 bin takipçisine beyaz bikini takımıyla poz veren Chi’nin pozu sosyal medyayı salladı.

“BU KADAR GÜZEL OLAMAZDI”

Beyaz bikini takımıyla verdiği poza “Bu kadar güzel olamazdı” notunu ekleyen Arabella Chi’nin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları Chi’nin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Nasıl bu kadar muhteşem görünebiliyorsun?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle sana hayranım” yorumunu ekledi.