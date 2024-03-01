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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa göğüs altı dekoltesiyle çok konuşuldu! Yorum yağmuruna tutuldu... "Resmen taşmış"

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa göğüs altı dekoltesiyle çok konuşuldu! Yorum yağmuruna tutuldu... "Resmen taşmış"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 13:53
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    Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamalarına yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ariella Nyssa, 730 bini aşkın takipçisiyle Bali tatilinden cesur bir pozunu yayınladı. Fenomen ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışı kalıplarına rest çekerek kadınların kendi bedenlerinde mutlu hissetmesi gerektiğini savunan Ariella Nyssa yine son derece cesur bir seçimle hayranlarının ilgisini çekti. Bali tatilinden çekildiği pozunda fenomen isim bluz ve etek takımından oluşan bir kombinle hayranlarının karşısına çıktı.

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    Fenomen ismin bluzunun göğüs altı dekoltesi hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. 'Bali'de yaşam' notunu ekleyerek Nyssa'nın yaptığı paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı, "Resmen taşmış" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biri üzerindekinin küçük olduğunu söylesin" yorumunu ekledi.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Nyssa'nın güzelliğini öven yorumları ön plana çıkartmayı tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcııs gönderiye, "Mükemmel bir güzellik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham verici" yorumunu ekledi.

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