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    4. Keyfi yerindeydi! Altı ay boyunca kimseye fark ettirmeden alışveriş merkezinde yaşadı... Yaşam alanını gören güvenlik görevlileri bile şaşırdı

    Keyfi yerindeydi! Altı ay boyunca kimseye fark ettirmeden alışveriş merkezinde yaşadı... Yaşam alanını gören güvenlik görevlileri bile şaşırdı

    08.11.2023 14:47 | Son Güncelleme:
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    Altı ay boyunca bir alışveriş merkezinin merdiven boşluğunda yaşayan isimsiz bir adam kendisine oluşturduğu yaşam alanıyla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Kendisine ait bir çadırı bulunan adamın AVM yaşamında bir çalışma masası, bilgisayarı hatta yatağı bile vardı.

    Çin'in Şangay şehrindeki bir AVM'de yaşayan ismi açıklanmayan adam 6 ay devam eden gizli yaşamının ardından yakayı ele verdi. Son 6 aydır alışveriş merkezinin merdiven boşluğunda kendisine ait bir hayat kuran adam güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak tutuklandı. Adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

    ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN PRİZLERİNİ KULLANIYORDU

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    Güvenlik görevlilerinin yaşam alanına gelmesiyle birlikte adamın kendisine ergonomik bir sandalyenin yanı sıra çadır, masa ve bilgisayar bulunan adeta bir oda kurulduğu fark edildi. Bir süre güvenlikten kaçmayı başaran adam alışveriş merkezinin şarj prizlerini kullanarak taşınabilir cihazlarını şarj etmek için düzenli olarak dışarı çıkmayı göze almıştı. Ancak en sonunda yakayı ele verince tutuklanmaktan kurtulamadı.

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    sosyal medya Çin Alışveriş merkezi

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