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    4. TikTok yıldızı sahte doktor çıktı! Hastaneye doktor kıyafetleriyle gizlice girmeye çalışırken yakalandı... Tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

    TikTok yıldızı sahte doktor çıktı! Hastaneye doktor kıyafetleriyle gizlice girmeye çalışırken yakalandı... Tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

    01.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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    Bir TikTok fenomeni, doktor kılığına girdiği, tıbbi tavsiyelerde bulunduğu ve hastaneye gizlice girmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Hastane tuvaletinin penceresinden kaçmaya çalıştığı sırada polisler tarafından tekrardan yakalanan fenomen Matthew Lani hakkında dolandırıcılık iddiasıyla ceza davası başlatıldı.

    TikTok yıldızı sahte doktor çıktı! Hastaneye doktor kıyafetleriyle gizlice girmeye çalışırken yakalandı... Tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

    Güney Afrika'da yaşayan 27 yaşındaki TikTok fenomeni Matthew Lani, doktor olduğunu söyleyerek sosyal medyadan sağlık içerikleri paylaştığı 300 bin takipçili hesaba sahip. Lani doktor gibi giyinmiş, boynunda cerrahi maske ve steteskop varken Johannesburg'daki bir hastaneye girmeye çalışarak işleri bir adım daha ileri taşımakla suçlandı. Lani'nin gözaltına anına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca viral oldu.

    KAÇMAYA ÇALIŞTI

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    Güney Afrika'nın Gauteng sağlık departmanı yaptığı açıklamasında, "Lani akşam saat 20.00'den hemen önce kapüşonlu bir kıyafetle ve boynuna steteskoplu bir cerrahi maske takarak yakalandı.Daha önce de nitelikli bir doktor olduğu iddiasıyla yanıltıcı içerik hazırlamak için aynı tesise girmişti" ifadeleri kullanıldı.

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    Sağlık departmanı, Lani'nin Helen Joseph Hastanesi'nde yakalandıktan sonra banyo penceresinden atlayarak güvenlik görevlilerinden kaçmaya çalıştığını iddia etti. Tekrar yakalanan Lani'nin polisler tarafından gözaltına alınma görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Lani'nin hakkındaki suçlamaları reddettiği görüldü.

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    tiktok Doktor fenomen

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