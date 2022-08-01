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Sosyal medya fenomeni Bonnie Locket, kendisine aldığı lüks hediyeyle eleştirilerin hedefi oldu

01.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Bonnie Locket, yetişkinlere özel olarak hizmet veren bir platform üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak popüler olmayı başardı. Lüks araba tutkusu olduğunu dile getiren Locket, yakın zamanda kendisine bir hediye aldı. Lüks hediyesi için 350 bin sterlin harcayan Locket, sosyal medya kullanıcılarını hedefi oldu.

Sosyal medya fenomeni Bonnie Locket, kendisine aldığı lüks hediyeyle eleştirilerin hedefi oldu

Birleşik Krallık’ın Surrey bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki fenomen isim sosyal medyadan gelir elde etmeye başladıktan sonra ilk iş olarak Ferrai California T olan arabasını Lamborghini Aventador SV Roadster modeline yükseltti. Spor arabalara karşı ayrı bir ilgisi ve bağımlılığı olduğunu dile getiren Locket, “Arabaları her zaman sevmişimdir. Bu arabayı diğerlerinden farklı kılmak için daha önce kimsenin yaptırmadığı değişiklikler yapacağım. Çok mutlu ve gururlu bir araba sahibiyim” dedi.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Locket’in kendi kazancıyla aldığı hediyeyi tebrik ederken diğer bir kısmı ise yaptığı işi eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu bir yetkilendirme ya da özgürlük değil. Bu kasıtlı bir sömürü ama sen farkında değilsin” dedi. Bir başka kullanıcı ise, “Plastik vücutlarını sergileyerek kazanılmış bir hediye” dedi.

Kendisine yapılan olumsuz yorumları ciddeye almadığını dile getiren Locket, işinin büyük bir hevesle devam edeceğini belirtti. Sert eleştirilerin yanında Locket’i tebrik eden kullanıcıları sayısı da fazlaydı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya araba
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