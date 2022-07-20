Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni boşandığını açıkladıktan sonra takipçilerine seslendi! “Tam gaz dönüyorum”

Sosyal medya fenomeni boşandığını açıkladıktan sonra takipçilerine seslendi! “Tam gaz dönüyorum”

20.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mia Madisson, boşanmasının ardından yalnızca abonelerine özel olarak seksi fotoğraf ve videolarını satmak için geri döneceğini açıkladı. Fotoğraf ve videolarını satarak yıllık gelirini milyonlarca dolara ulaştırdığını dile getiren Madisson, kararında boşanmasının etkili olmadığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni boşandığını açıkladıktan sonra takipçilerine seslendi! “Tam gaz dönüyorum”

İsviçreli sosyal medya fenomeni Mia Madisson, abonelerine özel olarak müstehcen fotoğraflarını göndermeye odaklanmak için daha fazla içerik üreteceğini dile getirdi. Sosyal medya paylaşımları sayesinde yüksek maaşa sahip meslek gruplarından daha fazla para kazandığını itiraf eden Maddisson, takipçilerine seslenerek, “Bu sefer tam gaz dönüyorum. Son birkaç ayda sizi ihmal etmiştim. Araya kapatmaya hazırım. Düzenli olarak içerik yayınlayarak beni takip edenleri mutlu edeceğim” dedi.

Ünlü sunucu Ulrika Jonsson sıcaklara daha fazla dayanamadı! İç çamaşırsız ayna pozu olay yarattıÜnlü sunucu Ulrika Jonsson sıcaklara daha fazla dayanamadı! İç çamaşırsız ayna pozu olay yarattı

“SAHİP OLDUKLARIMI GÖSTERMEKTEN KORKMUYORUM”

1

Boşanmasının sonrasında kendisine yeni bir hayat çizdiğini dile getiren Maddisson, “Dönüşümün boşanmamla bir alakası yok. Tamamen kişisel bir tercih. Sahip olduklarımı göstermekten korkmuyorum” diye konuştu.

Hep aynı şeyi yapıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yatak odasından iç çamaşırıyla paylaştıHep aynı şeyi yapıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yatak odasından iç çamaşırıyla paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...
Hep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştıHep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştı
Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştı

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştı

14 yıl boyunca saklanan sırrı öğrenince...

14 yıl boyunca saklanan sırrı öğrenince...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.