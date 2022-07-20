Sosyal medya fenomeni boşandığını açıkladıktan sonra takipçilerine seslendi! “Tam gaz dönüyorum”

İsviçreli sosyal medya fenomeni Mia Madisson, abonelerine özel olarak müstehcen fotoğraflarını göndermeye odaklanmak için daha fazla içerik üreteceğini dile getirdi. Sosyal medya paylaşımları sayesinde yüksek maaşa sahip meslek gruplarından daha fazla para kazandığını itiraf eden Maddisson, takipçilerine seslenerek, “Bu sefer tam gaz dönüyorum. Son birkaç ayda sizi ihmal etmiştim. Araya kapatmaya hazırım. Düzenli olarak içerik yayınlayarak beni takip edenleri mutlu edeceğim” dedi.

“SAHİP OLDUKLARIMI GÖSTERMEKTEN KORKMUYORUM”

Boşanmasının sonrasında kendisine yeni bir hayat çizdiğini dile getiren Maddisson, “Dönüşümün boşanmamla bir alakası yok. Tamamen kişisel bir tercih. Sahip olduklarımı göstermekten korkmuyorum” diye konuştu.



