Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, estetik iddialarını eski fotoğraflarını paylaşarak yalandı

Sosyal medyada beden pozitifliği ve insanların kendilerini oldukları gibi kabul etmelerine yönelik olarak paylaşımlar yapan Lenehan yeni bir akıma imza attı. Avustralyalı sosyal medya yıldızı Bree Lenehan, öğrendiklerini genç yaşlardaki hallerine anlatmak için cesur bir adım attı. Hiçbir estetik operasyon geçirmediğinden söz eden Lenehan, yaklaşık 489 bin takipçisine “değerli ve yeterli” hissetmenin önemini anlattı. Lenehan’ın yıllar içindeki değişimi takipçilerini şaşırtmayı başardı.

“GENÇLİĞİME MEKTUP”

Sosyal medya hesabında bedenlerin sadece ölçülerden ibaret olmadığını ve kusursuz güzellik kalıplarının var olmadığından söz eden Lenehan, geçmiş yıllara ait fotoğraflarını “Gençliğime mektup” notuyla paylaştı. Lenehan her şeyden önce insanların kendileriyle barışması gerektiğini vurgularken, “Geriye dönüp gençliğime bir şey söyleyebilseydim, ‘Şu anda öyle hissetmediğini biliyorum, ama sen zaten yeterlisin. Zaten layıksın. Sen zaten ihtiyacın olan her şeysin’ olurdu” dedi.

Geçmiş yıllarda kendisine kaba davrandığını itiraf eden Lenehan, önceki yaşlarına “Öğünleri atladığını, kendine karşı kaba davrandığını ve kişiliğini bir kutuya sığdırmak için küçülttüğünü biliyorum. Bunun öz saygını kaybetmene neden olduğunu anlayacaksın” sözleriyle seslendi.

“KİM OLDUĞUNU ÖĞRNEDİĞİNDE DOĞRU İNSANLAR HAYATINA GİRECEK”

Zihnine ve bedenine nefret yerine sevgiyle yaklaşmaya başladığında hayatının daha olumlu olduğunu belirten Lenehan, “Vücudunuzun ve hayatınızın nasıl göründüğüyle ilgilenmeyi bıraktığınızda kendinizi ve hislerinizi dinleyebilirsiniz. Özür dilemeden sadece olduğunuz gibi olun. Kim olduğunuzu keşfettiğinizde hayatınıza doğru insanların girdiğini göreceksiniz. Güzel olmak hayattaki en önemli şey olarak görünebilir. Ancak tek sahip olduğunuz şey bu olmamalı. Oldukça kibar, zeki, eğlenceli ve ilham verici olabilirsiniz” dedi.



