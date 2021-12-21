Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, fazla kilolarını gizlemek takipçileriyle tüyolarını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, kilo alımının özellikle oluşturulan kusursuz güzellik kalıplarına ters düştüğünü dile getirdi. Sosyal medyada filtre ve photoshop uygulamalarının oluşturduğu kusursuz güzellik algısına meydan okuyan Lenehan, doğru ışık, poz ve açının vücudun görüntüsünü tamamen değiştirdiğini dile getirdi. Avustralyalı güzel, aynı kıyafetle saniyeler için çekilen iki farklı fotoğrafını paylaştı. Fotoğraflar arasındaki farklar takipçilerini şaşırtmaya yetti.

“BU TATİL SEZONUNDA BİRAZ KİLO ALDIM”

İki fotoğrafta da yeşil bir spor üstü ve ona uygun bir taytla kameralara gülümseyen Lenehan’ın pozları arasındaki duruş farkları vücudunun tamamen farklı görünmesine neden oldu. Gönderisine “Bu tatil sezonunda biraz kilo aldım” notunu ekleyen Lenehan’ın beden pozitifliği paylaşımını takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya hesabında 504 bin takipçisi bulunan Lenahan, hayranlarına, “Fazla kilolarınız varsa bu gerçekten sorun değil. Vücudunuz biraz yağlı ve şişkinlikten solayı sertse bunu dert etmeyin. Yemek yiyip hayatın tadını çıkaracağın bir geceden önce dar bir elbise giymekte sorun yok. Tatilinizin tadını en iyi şekilde çıkartın ve suçluluk ile stresin sizi etkilemesine izin vermeyin” dedi.



