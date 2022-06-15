Sosyal medya fenomeni Cami Strella, tatil paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu

Kuzey Kaliforniya’da yaşayan fenomen isim Cami Stella, geçen haftada yaptığı tatilin detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Ata bindiği, ormanda fotoğraflar çektiği ve bir jakuzide geçirdiği keyifli anları paylaşan Stella, gönderisine “Geçen hafta bir film gibiydi...Sonunu bekleyin” notunu ekledi.

“GERÇEK RÜYAYI YAŞIYORUM”

124 bin takipçisiyle tatilinin detaylarını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Stella, gönderisinin sonunda balkonda manzaraya karşı durduğu sırada bluzunu kaldırarak göğüslerini açtı. Kameraya arkasını dönen fenomen isim, “Gerçek rüyayı yaşıyorum ve çok mutluyum” dedi.

Stella’nın takipçileri gönderisini büyük bir ilgiyle karşılarken fenomen ismin paylaşımında beğeni butonu çöktü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Stella’nın güzelliğini övdü.



