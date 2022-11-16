Sosyal medya fenomeni Chloe Thomson yine sınırları zorladı! Transparan iç çamaşırıyla poz verince beğeni yağdı

Geçtiğimiz aylarda seksi fotoğraflarını satarak ayda 60 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 328 bin TL) kazandığını dile getiren Thompson ilk evinin ipotek borcunu ödediğini ve ikinci bir ev satın almak için girişimlere başladığını söylemişti. Sosyal medya paylaşımları dikkatleri çeken Thompson yine hayranlarını şaşırtmayı başararak transparan iç çamaşırlı pozlarını yayınladı.

BEĞENİLER DURMADI

Fransa’nın başkenti Paris’teki bir otelin balkonunda yarı çıplak poz veren Tampson’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Özel bölgelerini kapatan dantel bir iç çamaşırı takımıyla poz veren Thompson hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlara birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı “İnanılmaz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşemsin daha önce bu kadar seksi bir şey gördüğümü hatırlamıyorum” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Sınırlar tanımadın” dedi.