Sosyal medya fenomeni Donya Dardmand dekoltesiyle gündem yarattı! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Dardmand, Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Seyahatlerinden en güzel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Dardmand, lüks yaşamıyla beğeni topluyor. Son olarak Monako’da çekilen bir fotoğrafını paylaşan Dardmand, siyah dekolteli kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

“EKSİK PARÇALARI ALABİLİRSİNİZ”

Bir tarafı tamamen kapalı, diğer tarafı ise pencere detaylı siyah kıyafetinin derin yırtmaç dekoltesini gösteren Dardmand gönderisine, “Bugün biri dedi ki; Her zaman eksik parçaları alabilirsiniz” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



